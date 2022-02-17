Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая сегодня и завтра будет в Киеве с официальным визитом, считает, что Россия может затянуть кризис на границе Украины на недели, если не на месяцы. Вместе с тем, она заявила, что Лондон не видит отвода войск РФ, о котором заявляют в Минобороны России.

Об этом заявила глава МИД Британии Лиз Трасс, сообщает The Telegraph.

"Пока нет никаких доказательств вывода россиян из приграничных районов вблизи Украины. Наращивание российской армии не имеет признаков замедления. Мы не должны питать иллюзий, что Россия в своей наглости может затягивать кризис гораздо дольше, чтобы потратить недели, если не месяцы, на подрыв Украины и бросая вызов западному единству", - заявила британский министр.

По словам Трасс, сейчас нужно "судить о России по ее действиям" и "как никогда, оставаться бдительными".

Напомним, в Министерстве обороны России заявили, что Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, которые проходили у границ Украины.

Сегодня в РФ показали очередное видео вывода подразделений войск из Крыма после учений.

Вместе с тем Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не видит свидетельств отвода российский войск от границ нашей страны, а видит "наращивание и строительство полевых госпиталей".

Также и Зеленский не видит отвода войск РФ от границы с Украиной.

Кроме того, в Госдепе считают, что Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.