Министр обороны Венгрии Тибор Бенко приказал развернуть дополнительные силы военнослужащих на востоке страны возле украинской границы.

Об этом сообщает издание Daily News Hungary.

"Ситуация в Украине может обостриться и повлиять на Киев и Закарпатье, что на западе страны, поэтому венгерские военнослужащие на границе также должны подготовиться к прибытию беженцев и выполнению других гуманитарных задач", - заявил Тибор Бенко.

По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил ему приказать армии предотвратить любое возможное вооруженное вторжение на территорию Венгрии.

Напомним, что посольство Венгрии в Украине опровергло, что венгры не поддержали санкции Евросоюза против России.

Ранее "Страна" сообщала, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о повышенной боевой готовности более 100 самолетов на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Кроме того, генсек НАТО заявил о готовности альянса к усилению присутствия на востоке.

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