Отряды сил спецназначения Соединенных Штатов покинули Украину после признания "ЛДНР" Россией.

Об этом во вторник, 22 февраля, сообщила в своем Twitter-аккаунте корреспондент телеканала CNN Наташа Бертран.

Как рассказал журналистке представитель европейского командования Соединенных Штатов капитан Билл Спикс, американские спецназовцы вылетели из Львова. Других подробностей он не привел.

В то же время другой источник CNN сообщил, что последней миссией сил спецназначения США в Украине было сопровождение сотрудников американского посольства в Польшу прошедшей ночью.

Напомним, основной штат посольства США в Украине переехал из Киева во Львов 14 февраля. После этого американских дипломатов из соображений безопасности эвакуировали в Польшу, однако потом они начали снова возвращаться во Львов.

Ранее мы также писали, что в пятницу, 18 февраля, Великобритания перевело свое посольство из Киева во Львов. Правительство страны приняло это решение из-за угрозы "вторжения" России в Украину.

Вслед за Британией и США Министерство иностранных дел Нидерландов также приняло решение временно перенести посольство в Украине из Киева во Львов. Данная мера связана с вопросами безопасности.

Помимо этого, Израиль также переводит деятельность посольства в Украине из Киева во Львов.