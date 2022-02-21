Государственный департамент США в очередной раз призвал американцев немедленно покинуть Украину. В Госдепе предполагают, что коммерческие авиаперевозки могут быть ограничены , а ситуация с безопасностью в нашей стране может резко ухудшиться.

Об этом сказано сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Госдеп призывает граждан США немедленно выехать из Украины в связи с увеличившейся угрозой "военных действий России".

"Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему непредсказуема по всей стране и может резко ухудшиться. Существует большая вероятность того, что любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие авиаперевозки", - сказано в сообщении.

Напомним, не только Государственный департамент, но и президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. По мнению Байдена, его российский коллега Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину, "но пока он этого не сделал, всегда есть дипломатический путь.

Между тем, в России неоднократно опровергали планы вторгнуться на Украину.

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