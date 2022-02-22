Вывезенные ранее в Польшу из соображений безопасности американские дипломаты начали возвращаться во Львов, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

При этом ресурс не уточняет дальнейшие планы дипломатов - планируется ли возвращение всех вывезенных в Польшу и как долго они останутся во Львове.

Напомним, что основной штат посольства США в Украине уже перебрался из Киева во Львов еще 14 февраля. А начали свою эвакуацию дипломаты еще 13 февраля.

Ранее мы писали о том, что в американском посольстве в Киеве принялись жечь документы и уничтожать секретное оборудование.

Помимо этого посольство Соединенных Штатов в Киеве перестает предоставлять консульские услуги. В ведомстве сообщали, что сохранят небольшое консульское присутствие во Львове, для решения чрезвычайных ситуаций, но не смогут предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги. Граждане США могут обращаться за этими услугами в посольства США в соседних странах.

Вдобавок, после того как Госдеп США и президент США Джо Байден призвали американцев покинуть Украину посольство Соединенных Штатов в Киеве обновило рекомендации о путешествиях в нашу страну. В сообщении посольства говорится, что граждане США не должны ездить в Украину, а те, кто находится в нашей стране, должны немедленно выехать, используя коммерческие или другие доступные частные виды транспорта.

Накануне, 21 февраля, президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Как писала "Страна", президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛНР" и "ДНР". Документ называется "Исполнительный указ о блокировании собственности определенных лиц и запрещении определенных сделок в связи с продолжающимися усилиями России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".

Сегодня Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе и взаимопомощи с "ЛНР" и "ДНР".

О том, что говорит Зеленский и Запад после признания "ЛДНР" смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно"