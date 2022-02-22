Австралия закрывает свое посольство во Львове, призывает своих граждан в срочном порядке покинуть Украину и вслед за США перевозит дипломатов в Польшу, а также в Румынию.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн.

"Мы продолжаем призывать всех австралийцев немедленно покинуть Украину, не задерживаясь. Безопасность австралийцев и официальных лиц является нашим приоритетом. В связи с повышенным риском австралийским чиновникам было приказано покинуть Украину. Наше посольство и операции во Львове временно закрыты. Австралийские официальные лица были направлены в восточную Польшу и Румынию, чтобы помочь австралийцам, желающим покинуть Украину", - заявила Пэйн.

Также глава МИД Австралии осудила действия России о признании "ЛДНР". По ее словам, Австралия в этом вопросе солидарна с США, Европейским союзом и другими правительствами, которые поддерживают суверенитет Украины. Страна, по ее словам, готовится объявить жесткие санкции, которые затронут "ключевых российских физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

"Страна" проанализировала, какие будут последствия этого.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".