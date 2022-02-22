Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность эвакуировать американских дипломатов из Львова в Польшу. Минимальный срок эвакуации - один день.

Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, что основной штат посольства США в Украине уже перебрался из Киева во Львов еще 14 февраля. А начали свою эвакуацию дипломаты еще 13 февраля.

Ранее мы писали о том, что в американском посольстве в Киеве принялись жечь документы и уничтожать секретное оборудование.

Помимо этого посольство Соединенных Штатов в Киеве перестает предоставлять консульские услуги. В ведомстве сообщали, что сохранят небольшое консульское присутствие во Львове, для решения чрезвычайных ситуаций, но не смогут предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги. Граждане США могут обращаться за этими услугами в посольства США в соседних странах.

Вдобавок, после того как Госдеп США и президент США Джо Байден призвали американцев покинуть Украину посольство Соединенных Штатов в Киеве обновило рекомендации о путешествиях в нашу страну. В сообщении посольства говорится, что граждане США не должны ездить в Украину, а те, кто находится в нашей стране, должны немедленно выехать, используя коммерческие или другие доступные частные виды транспорта.

Сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Во вторник решение должны утвердить обе палаты российского парламента - Госдума и Совет Федерации. Кроме того, Госдума и Совет Федерации ратифицируют соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с "ЛДНР". В том числе и в военной сфере. Это будет подразумевать заход на территорию "республик" Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее президент США Джо Байден уже решил, как отреагировать на признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". Глава Белого дома подпишет указ, направленный на запрет инвестиций в "ДНР" и "ЛНР", торговли с ними и их финансирование.

"Страна" проанализировала, почему Россия решила признать донбасские "республики" и какие будут последствия этого.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".

Как писала "Страна", президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛНР" и "ДНР". Документ называется "Исполнительный указ о блокировании собственности определенных лиц и запрещении определенных сделок в связи с продолжающимися усилиями России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины".