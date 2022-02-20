Власти Швейцарии и Польши рекомендовали своим гражданам покинуть восточные области Украины. Им рекомендуется воспользоваться доступными видами транспорта.

"Не рекомендуются туристические и другие несрочные поездки в Украину. Путешествия в определенные части страны не рекомендуется. Гражданам Швейцарии в Донецкой и Луганской областях рекомендуется временно покинуть эти регионы своим ходом", - говорится на сайте внешнеполитического ведомства Швейцарии.

В то же время польский МИД утверждает, что гражданам нужно рассмотреть возможность выезда из юго-восточных областей Украины с помощью имеющегося транспорта.

"Ввиду растущей напряженности и нестабильной ситуации с безопасностью на юго-востоке Украины МИД советует воздержаться от любых поездок в Харьковскую, Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Полтавскую, Сумскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области и Крым.

Граждане Польши, находящиеся в этих районах Украины, должны рассмотреть возможность выезда из них на имеющихся видах транспорта.

На остальной Украине МИД не советует совершать ненужные поездки", - сказано в сообщении польского МИД.

Напомним, Австрия и Германия настоятельно рекомендуют своим гражданам срочно покинуть Украину в связи с непредсказуемой ситуацией с безопасностью.

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Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".