Вслед за Германией и Австрией Франция призвала своих граждан в Украине покинуть нашу страну.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на Министерство иностранных дел Франции в субботу, 19 февраля.

Напомним, что на Донбассе несколько дней наблюдается обострение боев, "ДНР" и "ЛНР" объявили о мобилизации.

Ранее "Страна" сообщала, что немецкая Lufthansa и "Австрийские авиалинии" приостановили полеты в Украину до весны.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".