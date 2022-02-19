Австрия и Германия настоятельно рекомендуют своим гражданам срочно покинуть Украину в связи с непредсказуемой ситуацией с безопасностью.

"Даны предостережения против поездок на Украину. Гражданам Германии настоятельно рекомендуется покинуть страну сейчас", - говорится в сообщении на сайте немецкого МИД.

МИД Австрии также срочно призывает своих граждан незамедлительно покинуть Украину - правда, за исключением ряда западных областей.

"Туристическое предупреждение по Украине за исключением западных областей - Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой! За исключением этих западных районов, настоятельно рекомендуется немедленно покинуть Украину коммерческими воздушными или наземными маршрутами", - сообщили в австрийском МИД.

Напомним, глава МИД Германии не знает, является ли война в Украине "решенным делом". "Мы не знаем, является ли нападение уже решенным делом, но угроза Украине очень реальна", - сказала она 19 февраля.

Также мы писали о том, что на Донбассе несколько дней наблюдается обострение боев, "ДНР" и "ЛНР" объявили о мобилизации.

Почему обострение на Донбассе началось сейчас и что происходит в Донецкой и Луганский областях, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".