Израиль переводит деятельность посольства в Украине из Киева во Львов.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Израиля.

По итогам состоявшейся сегодня в МИД оценки ситуации, и после консультаций с рядом зарубежных источников, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид принял решение поручить сотрудникам посольства Израиля в Украине переехать в консульское представительство, открытое в городе Львов.

Консульское представительство во Львове работает над выдачей проездных документов гражданам Израиля с четверга (17 февраля) и будет помогать израильтянам, заинтересованным в выезде из Украины, в основном при пересечении наземных границ с соседними странами.

Министерство иностранных дел вновь призывает израильских граждан, находящихся в Украине, немедленно покинуть страну.

Ранее мы писали, что в пятницу, 18 февраля, Великобритания перевело свое посольство из Киева во Львов. Правительство страны приняло это решение из-за угрозы "вторжения" России в Украину.

Кроме этого, 13 февраля посольство Соединенных Штатов в Украине эвакуировало своих дипломатов из Киева во Львов. Дипломаты вернутся в Киев после того, как стабилизируется ситуация с безопасностью в Украине.

Вслед за Британией и США Министерство иностранных дел Нидерландов также приняло решение временно перенести посольство в Украине из Киева во Львов. Данная мера связана с вопросами безопасности.