В посольстве США в России уточнили озвученную накануне информацию об угрозах терактов на территории РФ.

Теперь американские дипломаты заявили, что их информация о террористической угрозе строится на данных из СМИ.

"По сообщениям СМИ, имели место угрозы нападения на торговые центры, станции метро и другие места массового скопления людей в крупных городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 февраля посольство США в РФ обнародовало информацию о риске терактов в метро, торговых центрах и железнодорожных вокзалах в Москве, Санки-Петербурге и на границе с Украиной. Дипломаты порекомендовали американцам быть готовыми к эвакуации из России.

Ранее "Страна" писала о том, что Нидерланды вслед за США и Британией переносят посольство из Киева во Львов.

Также мы сообщали, что 17 февраля появилось фото, на котором видно, как из здания посольства России в Киеве идет дым. Автор видео предположил, что в посольстве сжигают документы. Вскоре после этого посольство России в Киеве опровергло сообщения о пожаре в здании.