Посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России. Немногим более недели назад здесь назвали "абсолютно беспочвенными" заявления о вторжении Москвы в Украину.

Теперь же пишут о риске терактов в метро, торговых центрах и железнодорожных вокзалах в Москве, Санки-Петербурге и на границе с Украиной.

Рекомендуют американцам быть готовыми к эвакуации из России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, передавалась ли эта информация "российским коллегам по партнерским каналам".

"Если нет, то как это все понимать?", - написала она в Telegram.

Ранее "Страна" сообщала, что США закрыли свое посольство в Киеве на фоне "угроз российского вторжения в Украину" по указу госсекретаря Энтони Блинкена.

Одним из возможных объяснений внезапной и спешной передислокации посольства США из Киева во Львов с уничтожением документов и серверов может быть попытка замести следы по делу о вмешательстве в выборы 2016 года на стороне Хиллари Клинтон.

Мы также сообщали, что Россия выслала заместителя посла США. В американской дипмиссии собираются ответить на это.

"Россия выслала заместителя главы миссии США (DCM) в России Барта Гормана. DCM Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства", - рассказал пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.