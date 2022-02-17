Россия выслала заместителя посла Соединенных Штатов Америки Барта Гормана, в американском посольстве пообещали ответить на этот шаг Москвы.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Россия выслала заместителя главы миссии США (DCM) в России Барта Гормана. DCM Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства", - рассказал пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.

В посольстве США говорят, что у высланного замглавы диппредставительства сохранялась действующая виза, а срок работы еще не был завершен. По правилам дипломат мог работать не более трех лет и этот срок не вышел.

Так же в американском посольстве заявляют, что США считают произошедшее с дипломатом эскалационным шагом и рассмотрят возможность ответа на его высылку.

Напомним, посольство России обвинило США в продолжении самогипноза о неизбежности "нападения РФ на Украину".

Также сообщалось, что в МИД РФ подтвердили сокращение штата посольства России в Украине.