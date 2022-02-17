Россия выслала заместителя посла США. В американской дипмиссии собираются ответить на это
Россия выслала заместителя посла Соединенных Штатов Америки Барта Гормана, в американском посольстве пообещали ответить на этот шаг Москвы.
Об этом сообщает "Интерфакс".
"Россия выслала заместителя главы миссии США (DCM) в России Барта Гормана. DCM Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства", - рассказал пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц.
В посольстве США говорят, что у высланного замглавы диппредставительства сохранялась действующая виза, а срок работы еще не был завершен. По правилам дипломат мог работать не более трех лет и этот срок не вышел.
Так же в американском посольстве заявляют, что США считают произошедшее с дипломатом эскалационным шагом и рассмотрят возможность ответа на его высылку.
Напомним, посольство России обвинило США в продолжении самогипноза о неизбежности "нападения РФ на Украину".
Также сообщалось, что в МИД РФ подтвердили сокращение штата посольства России в Украине.