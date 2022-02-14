Государственный департамент США в рамках переноса американского посольства в Украине из Киева во Львов постановил уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, а также демонтировать телефонную систему миссии в Киеве.

Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники из США.

Предполагается, что эти меры сделают здание посольства США в Киеве неприемлемым для функционирования в качестве дипмиссии.

Напомним, что в Госдепе официально подтвердили перенос посольства США из Киева во Львов ввиду значительного наращивания российских сил у границы с Украиной. Кроме того, поступала информация о том, что в американском посольстве в Киеве принялись жечь документы и уничтожать секретное оборудование.

Также мы писали, что посольство Соединенных Штатов в Киеве заявило о том, что перестает предоставлять консульские услуги. В ведомстве сообщили, что сохранят небольшое консульское присутствие во Львове для решения чрезвычайных ситуаций, но не смогут предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги. Граждане США могут обращаться за этими услугами в посольства США в соседних странах.

Ранее "Страна" сообщала, что после того как Госдеп США и президент США Джо Байден призвали американцев покинуть Украину, посольство Соединенных Штатов в Киеве обновило рекомендации о путешествиях в нашу страну. В сообщении посольства говорится, что граждане США не должны ездить в Украину, а те, кто находится в нашей стране, должны немедленно выехать, используя коммерческие или другие доступные частные виды транспорта.

О том, почему США начали эвакуацию посольства из Киева, в блоге "Ясно.Понятно" рассказывала Олеся Медведева.

