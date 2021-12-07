В посольстве США в Киеве опровергли информацию журналистов, что американские власти якобы планируют эвакуацию сограждан из Украины из-за возможного вторжения России.

Пост на эту тему появился в Фейсбуке дипломатического представительства.

"Вопреки новостям правительство США пока не рассматривает вопрос об эвакуации правительственного персонала США или американских граждан из Украины. Мы проводим обычную планировку действий в чрезвычайных ситуациях, как мы всегда это делаем, на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью", - заявили в посольстве.

Также пресс-служба посольства оставила ссылку на страницу предупреждений для граждан США на своем сайте. На ней сказано, что Украина относится к четвертому уровню опасности и поэтому не рекомендуется ездить в нашу страну. Но не из-за вторжения Путина.

"Уровень 4: не ездите в Украину из-за COVID-19. Соблюдайте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенный риск", - говорится в предупреждении.

Ранее "Страна" рассказывала, что CNN со ссылкой сразу на шесть источников предупредил: администрация президента США Джо Байдена рассматривает варианты возможной эвакуации американских граждан из Украины в случае вторжения России.

На этот материал издания отреагировали в МИД России, назвав публикацию и слова о вторжении России нездоровыми фантазиями.