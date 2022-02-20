Министерство иностранных дел Нидерландов приняло решение временно перенести посольство в Украине из Киева во Львов. Данная мера связана с вопросами безопасности.

Об этом сообщает МИД Нидерландов в Twitter.

"По соображениям безопасности сегодня было принято решение о временном переносе деятельности посольства в Киеве во Львов", - говорится в сообщении.

Как пишут местные СМИ, в МИД Нидерландов не могут сказать, сколько сотрудников посольства все еще остаются в Киеве. Часть сотрудников уже переехала во Львов после того, как неделю назад там открыли центр поддержки.

Ранее мы писали, что в пятницу, 18 февраля, Великобритания перевело свое посольство из Киева во Львов. Правительство страны приняло это решение из-за угрозы "вторжения" России в Украину.

Также НАТО временно закрывает свой офис в Киеве и перемещает сотрудников в Брюссель и Львов.

Кроме этого, 13 февраля посольство Соединенных Штатов в Украине эвакуировало своих дипломатов из Киева во Львов. Дипломаты вернутся в Киев после того, как стабилизируется ситуация с безопасностью в Украине.

Также мы писали о том, что президент США Байден уверен, что Путин принял решение о вторжении в Украину.

О том, зачем Запад продолжает нагнетать тему вторжения России, рассказывала журналист Олеся Медведева в выпуске блога "Ясно.Понятно".