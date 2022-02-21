Власти Италии призвали своих граждан страны покинуть Украину.

Об этом заявил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо после встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

"Наше посольство в Киеве пытается эвакуировать персонал и призывает всех итальянцев на Украине покинуть страну", — рассказал дипломат.

При этом он добавил, что диппредставительство в Украине продолжает работать, чтобы продемонстрировать веру в дипломатию и близость Рима к украинскому народу.

Ранее мы писали, что Министерство иностранных дел Чехии призвало своих граждан на территории Украины покинуть нашу страну. Кроме того, в МИД Чехии призвали граждан, которые рассматривают возможность выезда из Украины воздушным транспортом, сделать это без промедления в связи с ограничением или приостановкой обслуживания авиакомпаний.

Также "Страна" сообщала, что Австрия и Германия настоятельно рекомендуют своим гражданам срочно покинуть Украину в связи с непредсказуемой ситуацией с безопасностью. Вслед за Германией и Австрией Франция также призвала своих граждан в Украине покинуть нашу страну.