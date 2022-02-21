Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение Беларуси и России продлить совместные военные учения, которые должны были завершиться 20 февраля "вписывается в картину того, что Россия готовится к вторжению в Украину".

Об этом Столтенберг сказал в эфире канала CBS.

"Итак, на прошлой неделе Россия фактически заявила, что отступит. Россия выдвигает больше войск и даже ближе к границе с Украиной. А также то, что эти учения, по их словам, должны были закончиться сегодня (20 февраля - Ред.), теперь будут продолжены. Все это вписывается в картину того, что Россия готовится к вторжению в Украину", - сказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос журналистки, означает ли решение России и Беларуси касаемо учений, что НАТО должно увеличить количество вооружений в регионе, генсек альянса сказал, что значительное усиление НАТО уже осуществлено.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спекуляциями заявления о том, что учения РФ и Беларуси проводят ради нападения на Украину.

Также мы писали о том, как Россия и Беларусь будут защищаться от Украины на учениях "Союзная решимость".

О том, зачем Запад продолжает нагнетание о "вторжении России", в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.