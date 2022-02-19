При том, что западные СМИ продолжают нагнетать тему грядущего "вторжения Путина", все чаще звучит мысль о необходимости формализовать тезис о том, что Украину в НАТО в обозримом будущем не возьмут.

"Еще Горбачеву обещали не расширять НАТО на восток"

Le Figaro признает, что если президента России Путина "слушать без истерики", то понимаешь, что он в чем-то прав. И вспоминает, что Запад еще при Горбачеве обещал Москве не расширяться на восток.

В доказательство поднимают архивные документы.

Например, факсимиле записи беседы министра иностранных дел СССР Шеварнадзе и госсекретаря Бейкера от 12 февраля 1990 года. Запись вел помщник Шеварнадзе Теймураз Мамаладзе. Бейкер заявил: "Если объединенная Германия остается в НАТО, то надо будет позаботиться ее нераспространении его (альянса) юрисдикции на Востоке. И к тому же обязательства Германии по химическому и биологическому оружию".

Der Spiegel публикует архивный документ 30-летней давности (времен распада СССР), который подтверждает, что Запад обещал тогда Советскому Союзу не расширять НАТО на восток.

В документе идёт речь о встрече руководителей Госдепа США, Британии, Франции и Германии в Бонне 6 марта. Темой была безопасность Польши. Варшава и Будапешт сигнализировали о своей заинтересованности в альянсе, но британцы, американцы, немцы и французы согласились, что членство этих стран в НАТО неприемлемо.

"В переговорах формата "2+4" мы ясно дали понять, что мы не будем расширять НАТО за Эльбу. Поэтому мы не можем предложить Польше и другим членство в НАТО", - заявил тогда представитель Бонна Юрген Хробог, "очевидно, перепутав Эльбу с Одером". Представитель США Раймонд Зейтц согласился с Хробогом, пообещав, что Америка "не будет извлекать выгоду из отвода советских войск из Восточной Европы… НАТО не должно расширяться на восток ни официально, ни неофициально".

О том, что Запад после решения Москвы вывести свои войска из Восточной Германии взял на себя перед Горбачевым обязательства не расширять НАТО на восток, напоминает Le Figaro.

"По свидетельству Джека Мэтлока, последнего американского посла в СССР, это правда. Путина обвиняют в том, что в августе 2008 года он оказывал военную помощь осетинским сепаратистам в Грузии. Верно. Но разве НАТО в марте 1999 года не оказала военную помощь косовским сепаратистам в Сербии?" - пишет издание.

Газета приводит еще один аргумент в пользу требования России к НАТО не принимать Украину.

"Настолько ли скандальна эта просьба, как считается? Зададим себе один-единственный вопрос: как отреагирует Вашингтон, если Россия войдет в военный союз с Мексикой и разместит там ракеты, нацеленные на объекты американской инфраструктуры?" - задается риторическим вопросом Le Figaro.

Telegraph пишет, что фактически Россия уже добилась своего, хоть не получила пока официальных гарантий от Запада, пытающегося не разгонять зраду. А Украина в этой ситуации получила удар по и так слабой экономике.

"Путин уже сейчас может утверждать, что он одержал своеобразную победу. Он расколол Запад, а Украина лишилась шансов вступить в НАТО в обозримом будущем. Киев увидел, что его союзники не готовы оказывать ему поддержку, а экономика Украины несет еще больше потерь из-за страхов перед войной. Еще хуже другое. Очень мало признаков того, что кто-то хочет устранить те недостатки и уязвимости, которые позволяют Путину запугивать Запад. "Северный поток-2" наверняка заработает. Члены НАТО по-прежнему тратят слишком мало средств на свою оборону. Западному обществу недостает смелости, чтобы вступить в противоборство с силами авторитаризма", - констатирует Telegraph.

"Принятие в НАТО нескоро, если вообще состоится"

О том, что негласно Запад пошел на уступки и по НАТО и побуждает к этому Украину, пишет и Economist.

"Между тем в столице Украины Киеве появились признаки возможных дипломатических подвижек. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что членство Украины в НАТО практически невозможно. Рядом с ним стоял украинский президент Владимир Зеленский, который сказал, что закрепленное конституцией вступление в военный альянс является "мечтой". Иными словами, ни тот, ни другой не уступят требованию России дать официальные гарантии непринятия Украины в НАТО. Но на сей раз они более открыто, чем прежде, говорили, что принятие состоится нескоро, если вообще состоится", - пишет издание.

Экономика тем временем диктует свои правила, которые могут обернуться в пользу России. Как пишет автор Telegraph, рынки делают ставку на то, что в итоге Запад, вероятнее всего, "продастся" на условиях Путина.

"Россия накопила валютные резервы в размере 635 миллиардов долларов, который является пятым по величине в мире. Госдолг страны составляет всего 18% ВВП и продолжает сокращаться. Страна очистила банковскую систему и имеет хорошо управляемую плавающую валюту, что позволяет экономике приспосабливаться к серьезным ситуациям. Сырьевой бум добавляет в казну Кремля еще 10 миллиардов долларов в месяц, которые откладываются на черный день в Фонд национального благосостояния. Кремль мог бы перекрыть все поставки газа в Европу на два года или более, не сталкиваясь с серьезными финансовыми ограничениями. Это резко контрастирует с расточительными социально-экономическими системами Запада, где деньги "разбрасываются с вертолетов", а бюджет играет доминирующую роль. Запад заявляет о введении "разрушительных" санкций, если Россия нападет на Украину. Но суровую правду высказал российский посол в Швеции: "Извините за язык, но нам н@срать на западные санкции". Сейчас у Путина есть неповторимый шанс нарушить договоренности, заключенные после окончания холодной войны, и восстановить господство России в ближнем зарубежье. И никакие санкции из нынешнего списка не изменят его расчетов", - пишет колумнист Telegraph.

Американские либеральные СМИ тем временем хвалят Байдена, мол, "если вторжения" не будет, то его предотвратил президент США.

"Если Путин откажется от вторжения на Украину, произойдет это благодаря Джо Байдену. Да, тому самому человеку, которого считают настолько слабоумным, что он не в силах отличить Киев от Канзаса, а Американскую ассоциацию пенсионеров от НАТО. А ведь именно он отвечал на каждый ход Путина своим встречным и эффективным ходом", - пишет New York Times.

Дескать, команда Байдена сплотила союзников по НАТО и поставила в Украину оружие. А еще, по версии издания, Путин мог испугаться санкций.

"Байден был вынужден идти как по лезвию бритвы, демонстрируя свое лидерство, - поет издание дифирамбы президенту США. - Он показал Путину, что у России в мире может остаться один-единственный друг: Китай. А у Китая нет друзей, а есть только вассалы. Нет, украинский кризис не был вызван исключительно страхом Путина перед продвижением НАТО к российским границам. Больше всего он боится расширения сферы влияния ЕС и того, что Евросоюз станет повивальной бабкой порядочной, демократической Украины со свободным рынком, которая будет ежедневно говорить российскому народу: "Вы могли бы стать такими же без Путина".

"Адские санкции" против РФ невыгодны Западу

На самом деле, Запад пострадает от антироссийских санкций не меньше, если не больше, констатирует BBC.

"Вооруженный конфликт на восточных рубежах дорого обойдется Евросоюзу, поскольку обещает перебои с поставками сырья, волну беженцев, убытки от списания миллиардных кредитов, скачок цен и расходов в момент, когда три десятка европейских стран и почти 500 млн их жителей едва пришли в себя после ковидного кризиса. Поэтому страны ЕС не спешат безоглядно поддерживать предложенные США очередные "адские санкции". На саммите Евросоюза в конце этой недели три ключевые экономики континента - Германия, Франция и Италия - подняли вопрос о компенсации возможных потерь для европейского бизнеса и граждан", - пишет BBC.

Санкции аукнутся Западу по нескольким причинам.

Россия - пятый по размеру торговый партнер ЕС, Украина - 18-й. Именно в России Европа покупает 25% всей нефти и 40% газа.

"Поэтому восприимчивость к перебоям в торговле у европейцев выше, как показала эта зима. Россия прикрутила газовый кран, и Европа столкнулась с крупнейшим энергетическим кризисом. Со своей стороны, Россия более устойчива к шокам и мобилизации ради победы над врагом. Не только по политическим причинам, но и благодаря тому, что Кремль настраивал экономику для жизни в осажденной крепости с момента аннексии Крыма в 2014 году", - напоминает BBC.

А отключение России от международной системы передачи сообщений между банками SWIFT банкиры называют "ядерной бомбой" финансовых санкций.

"Запад не спешит применять ее, поскольку, с одной стороны, это даст российским должникам возможность отложить, а то и вовсе избежать возврата долга. А с другой, снизит роль Запада в мировой финансовой системе. Но и без отключения SWIFT Западу, а в особенности Европе, угрожают потери в случае введения санкций против российских госбанков или ограничений на долларовые платежи", - продолжает BBC.

"С помощью истерии заставить немцев купить американский сланцевый газ"

В США - свои расклады. Внутри США оппоненты Байдена, даже внутри Демпартии, продолжают его критиковать по украинскому кризису.

Экс-кандидат в президенты от Демократической партии Тулси Габбард в интервью Fox News прокомментировала заявления Байдена по поводу ситуации в Украине. По ее мнению, американский народ должен задаться вопросом, во что обойдется США конфронтационный подход Вашингтона по отношению к России. Ранее Габбард заявляла, что Украина - не демократия, а коррумпированная страна, где арестовали главу политсовета ОПЗЖ Медведчука и закрыли оппозиционные СМИ. Заявление политика звучит контрастно на фоне позиции провластных американских элит, где в упор не замечают атаки на СМИ и оппозицию в Украине.

И если близкие к Демпартии американские СМИ в основном превозносят Байдена, в Европе не боятся его критиковать из-за раздуваемой истерии - и в связи с ситуацией в Украине припоминают позорный выход из Афганистана. И устроенного по блату на огромную зарплату в Украине сына.

"Дипломаты эвакуировались из Киева, но Байдену этого мало. Он продолжает изобретать большую стратегию, - пишет автор Le Figaro. - Первой его стратегической инновацией была концепция поспешного вывода войск из Афганистана. Второй было унижение нужного союзника после создания альянса Aukus. Третья - это истерия из-за российских военных учений, проходящих в границах территории России и Белоруссии. Байден любит Украину, где его сын когда-то нашел высокооплачиваемую работу. Но почему же тогда он зовет граждан США бежать из нее? Разве американские дипслужащие не должны были остаться рядом со своими украинскими друзьями на этом "особо опасном" этапе? Давайте будем посерьезнее, мистер Байден. Соберитесь. Отпугивая инвесторов, вы уже сильно наказали украинскую экономику. Неужели вы так уверены, что своей истерией заставите немцев отказаться от российского газа, чтобы купить американский сланцевый, который в разы дороже? Господин президент США, вы недостаточно хладнокровно оценили ситуацию. Разве был хоть один пограничный или морской инцидент между русскими и украинцами или между русскими и странами НАТО, начиная с осени? Нет. Когда вы говорите, что Путин не мягкий и пушистый, вы правы. Но является ли бывший офицер КГБ безрассудным геополитическим деятелем? Я так не думаю", - пишет обозреватель Le Figaro.

"Россия может выпотрошить Украину на поле боя"

Тем временем в западных СМИ продолжают линию "Путин уже готов напасть, но это не значит, что он нападет". Economist пишет, что "Россия протягивает оливковую ветвь, но по-прежнему размахивает мечом". И по-прежнему "не видят" объявленного Россией отвода войск от украинских границ.

"Россия ищет пути примирения с Западом и демонстрирует готовность к переговорам. Но при этом Путин не отводит войска от границы с Украиной", - пишет издание.

Другие рисуют разные сценарии "поствторжения", среди которых и есть победа России.

Foreign Affairs предсказывает: Украина не станет "трясиной" для Москвы, как не стала Сирия. "Победа русский в Украине - это не научная фантастика", - предупреждают авторы статьи.

"Россия может выпотрошить Украину на поле боя. В результате страна может превратиться в несостоявшееся государство", - издание рисует для Киева мрачные перспективы.

Если Россия добьется своих политических целей в Украине, то первенство США в Европе будет ограничено, а любое ощущение того, что Европейский союз или НАТО могут обеспечить мир на континенте, станет артефактом прошлого века, пишет издание.

"Вместо этого безопасность в Европе должна будет сводиться к защите основных членов ЕС и НАТО. Все, кто не входит в них, останутся в одиночестве, за исключением Финляндии и Швеции. Это не обязательно может быть сознательным решением прекратить политику расширения или ассоциации; но это будет политика де-факто. В условиях предполагаемой осады со стороны России ЕС и НАТО больше не смогут проводить амбициозную политику за пределами своих границ", - утверждает Foreign Affairs.

При этом Соединенные Штаты и Европа также будут находиться в состоянии перманентной экономической войны с Россией. Запад будет стремиться ввести широкомасштабные санкции, которые Россия, вероятно, будет парировать с помощью кибермер и энергетического шантажа, учитывая экономическую асимметрию.

Китай вполне может встать на сторону России в этом экономическом конфликте.

"С помощью честных и нечестных методов Россия воспользуется любой возможностью, чтобы повлиять на общественное мнение и выборы в европейских странах. Аналогии с холодной войной не помогут в мире с "обрусевшей Украиной". На границе времен холодной войны в Европе были свои горячие точки, но она была стабилизирована взаимоприемлемым образом в Хельсинкском Заключительном акте 1975 года. Напротив, российский сюзеренитет над Украиной открыл бы обширную зону дестабилизации и отсутствия безопасности от Эстонии до Польши, Румынии и Турции. Пока это будет продолжаться, присутствие России в Украине будет восприниматься соседями Украины как провокационное и неприемлемое, а для некоторых - как угроза их собственной безопасности", - сообщает Foreign Affairs.

Также в статье говорится, что в случае победы России в Украине положение Германии в Европе будет серьезно подорвано, поскольку ФРГ построила свою послевоенную политическую идентичность на отказе от войны. Франция и Великобритания возьмут на себя ведущую роль в европейских делах благодаря своим сравнительно сильным вооруженным силам и давней традиции военных интервенций.

"В Украине страны ЕС и НАТО никогда не признают новый поддерживаемый Россией режим, созданный Москвой. Но они столкнутся с той же проблемой, что и с Беларусью. Некоторые члены НАТО поддержат украинский мятеж, на что Россия ответит угрозами членам НАТО. Затруднительное положение Украины будет очень велико. Беженцы будут бежать в разных направлениях, вполне возможно, что их будут миллионы", - прогнозирует издание.

В статье говорится, что после перехода Украины под контроль России начнется новый виток глобального противостояния.

"После российского вторжения в Украину новые санкции в отношении банковской деятельности и передачи технологий будут значительными и постоянными... В ответ Россия нанесет ответный удар, вполне возможно, в киберпространстве, а также в энергетическом секторе. Москва ограничит доступ к критически важным товарам, таким как титан, экспортером которого Россия является вторым в мире", - пишет Foreign Affairs.