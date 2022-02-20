Президент Финляндии Саули Ниинистё считает, что у его страны пока нет причин рассматривать тему вступления в НАТО, хотя в новогоднем обращении финский премьер-министр Санна Марин и допустила такую возможность.

Об этом президент сказал в вышедшем в эфир в воскресенье интервью телеканалу CNN.

"По этому поводу ведется много обсуждений. Однако по крайней мере в данный момент я не вижу никаких причин для резких изменений, внезапных изменений. Это решение должно быть обстоятельно продумано", - заявил он.

По мнению Ниинистё, в настоящее время мир находится в более опасной ситуации, чем в эпоху холодной войны - из-за отсутствия юридически обязывающих соглашений в сфере вооружений между Россией и США.

"Я полагаю, что сейчас мы находимся в более "холодной" ситуации, чем то, что принято называть холодной войной. Тогда у нас был хотя бы ряд соглашений между США и Советским Союзом по контролю над вооружениями и так далее. Сейчас этого нет", - сказал он и добавил, что такое положение дел усугубляет текущую ситуацию.

Журналистка спросила у него, опасается ли Финляндия обострения ситуации на границе с Россией. Ниинистё ответил, что обстановка там спокойная.

"Во-первых, следует помнить, что Финляндия - это стабильная уже в течение продолжительного времени, в течение более 100 лет, демократическая страна. Мы входим в Евросоюз. Мы, безусловно, являемся частью Запада", - сказал также он.

"Следует помнить о географии. Ее не изменить. Мы совсем не боимся. В действительности ситуация на финской границе и во всем районе Балтики довольно спокойная. Мы не боимся, что российские танки неожиданно пересекут границу", - подчеркнул финский лидер.

Ранее "Страна" сообщала, что буквально месяц с небольшим назад генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил скорое вступление в Альянс Швеции и Финляндии.

День спустя после этого заявления глава МИД Финляндии Пекка Олави Хаависто заверил, что у страны нет планов вступать в Организацию Североатлантического договора.