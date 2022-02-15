Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что разговоры о том, что российско-белорусские учения затеяны для вторжения в Украину - это спекуляции, а сообщения о таком вторжении - это торговля воздухом.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Ларов по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау, пишет "РИА Новости".

"Все уже много раз было сказано. Я комментировал раньше спекуляции по поводу того, что российско-белорусские учения затеяны для того, чтобы "напасть" с севера на Украину, "захватить" Киев - там же все эти сценарии, совершенно параноидальные публиковались многократно, причем солидными СМИ, к сожалению. Но, видимо, ажиотаж и та потребность, которую испытывают дирижеры и сценаристы всех этих действий, давлела и над средствами массовой информации", - сказал Лавров.

Напомним, 10 февраля в Беларуси развернули второй этап российско-белорусских военных учений "Союзная решимость", которые пройдут у границ Украины и продлятся до 20 февраля. Целью маневров является отработка отражение внешней агрессии в рамках "оборонительной операции". Россияне и белорусы совместными усилиями укрепят участки границы "на возможных направлениях незаконного пересечения на территорию Республики".

Также мы писали, что Украина официально применила механизм уменьшения опасности, согласно III разделу Венского документа, и потребовала у России детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины.

После этого в МИД России подтвердили, что в Москве получили по каналам ОБСЕ запрос от Киева о разъяснениях по военной деятельности. Однако в Москве не считают запрос обоснованным и полагают, что российская деятельность не даёт Киеву оснований для запуска Венского механизма уменьшения военной опасности.