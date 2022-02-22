Посольство Венгрии в Украине опровергло публикации в СМИ о якобы отсутствии поддержки страной санкций Евросоюза против России.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба внешнеполитического ведомства Венгрии во вторник, 22 февраля.

"Посольство Венгрии с удивлением увидело в украинских СМИ новость со ссылкой на CNBC, согласно которой Венгрия якобы не поддерживает решение Евросоюза по санкциям в ответ на действия РФ. Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В пресс-службе рассказали, что во время сегодняшнего телефонного разговора премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил Владимиру Зеленскому, что Венгрия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и полностью поддерживает шаги ЕС.

"Мы отвергаем любые попытки нарушить отношения Венгрии с ЕС и Украиной", - добавили в посольстве.

Напомним, что двадцать семь стран-членов Евросоюза единогласно договорились по первому пакету санкций против России. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что под санкциями Евросоюза окажутся 351 депутат Госдумы и еще 27 физических и юридических лиц, однако Владимир Путин в санкционном списке не значится.

Ранее "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден сегодня вечером выступит в Белом доме с речью, посвященной ситуации вокруг России и Украины. При этом он объявит о санкциях в ответ на "развертывание войск РФ" в "ЛДНР".

Кроме того, после признания Россией независимости "ЛДНР" Великобритания введет санкции против членов Государственной думы и Совета Федерации, голосовавших за признание "ДНР" и "ЛНР".

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".