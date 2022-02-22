Президент США Джо Байден сегодня вечером выступит в Белом доме с речью, посвященной ситуации вокруг России и Украины. При этом он объявит о санкциях в ответ на "развертывание войск РФ" в "ЛДНР", информацию о котором Москва уже опровергла.

Об этом передает ТАСС.

Как пишет агентство со ссылкой на распространенный Белым домом график Байдена, в речи "президент представит актуальную информацию касательно России и Украины". Выступление главы государства запланировано на 21:00 по киевскому времени.

А как утверждает издание The Washington Post, ожидается, что Байден объявит о санкциях в ответ на "развертывание войск РФ в двух пророссийских сепаратистских регионах Украины".

Между тем сегодня ночью стало известно, что Байден уже подписал один указ о санкциях в связи с признанием Россией "ЛНР" и "ДНР". Согласно документу, отныне гражданам США запрещено инвестировать в "республики" и ввозить в Соединенные Штаты любые товары, услуги или технологии из "ЛДНР".

Как сообщала "Страна", в Белом доме рассматривают признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР" как "начало российского вторжения" в Украину.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".