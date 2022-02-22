Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что под санкциями Евросоюза окажутся 351 депутат Госдумы и еще 27 физических и юридических лиц, однако Владимир Путин в санкционном списке не значится.

Об этом Жозеп Боррель рассказал на пресс-конференции по итогам внеочередной встречи глав МИД ЕС по ситуации на Украине, пишет "РИА-Новости".

В санкционный список ЕС включен 351 депутат Госдумы, проголосовавшие за признание "ЛДНР". Туда же включены 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе.

Кроме того, Евросоюз принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала Европы.

"Санкции должны сильно ударить по России", – резюмировал Боррель.

При этом, по словам главы евродипломатии, президент Российской Федерации Владимир Путин не включен в санкционный список.

Напомним, что президент США Джо Байден сегодня вечером выступит в Белом доме с речью, посвященной ситуации вокруг России и Украины. При этом он объявит о санкциях в ответ на "развертывание войск РФ" в "ЛДНР".

Кроме того, после признания Россией независимости "ЛДНР" Великобритания введет санкции против членов Государственной думы и Совета Федерации, голосовавших за признание "ДНР" и "ЛНР".

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".