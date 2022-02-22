Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что страны Евросоюза согласовали пакет санкций против Российской Федерации.

Об этом сообщает "РИА-Новости" во вторник, 22 февраля.

"Двадцать семь стран-членов Евросоюза единогласно договорились по первому пакету санкций против России", - заявил министр на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем по итогам внеочередной встречи глав МИД ЕС по ситуации в Украине.

Напомним, что президент США Джо Байден сегодня вечером выступит в Белом доме с речью, посвященной ситуации вокруг России и Украины. При этом он объявит о санкциях в ответ на "развертывание войск РФ" в "ЛДНР".

Кроме того, после признания Россией независимости "ЛДНР" Великобритания введет санкции против членов Государственной думы и Совета Федерации, голосовавших за признание "ДНР" и "ЛНР".

Ранее мы писали о том, что в Белом доме рассматривают признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР" как "начало российского вторжения" в Украину.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".