В ООН и НАТО отреагировали на признание Россией независимости "ЛДНР".

Постоянное представительство Украины при ООН заявило, что признание Путиным "ЛДНР" равнозначно выходу России из Минских соглашений.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО осуждает признание Россией "ДНР" и "ЛНР" и считает, что это подрывает усилия по урегулированию на Украине.

Также он назвал происходящие события "поиском Москвой предлога для очередного вторжения в Украину".

О том, что сейчас происходит на Донбассе и вокруг Украины, смотрите в блоге Олеси Медведевой.