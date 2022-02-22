Россия признала "ДНР" и "ЛНР" в тех границах, которые обозначены в их "конституциях" - то есть в границах Луганской и Донецкой области.

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Он предложил украинским властям решать этот вопрос путем переговоров между Киевом и самими "республиками".

"Мы же их признали. А это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и "конституцию". А в "конституции" прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Ну мы рассчитываем, я это подчеркиваю, что все спорные вопросы будут решены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и "руководством республик"", - сказал президент РФ.

Напомним, после признания Россией независимости "ЛДНР" встал вопрос, в каких границах необходимо признавать "республики".

С одной стороны "глава ДНР" Денис Пушилин объявил, что границы "республики" будут в пределах всей Донецкой области. В "ЛНР" также заявляют, что их границы - это вся территория Луганской области.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел России заявили, что РФ признает "ДНР" и "ЛНР" в границах, в которых власти "республик" осуществляют полномочия и юрисдикцию. Вместе с тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР" в "тех границах, в которых они себя провозглашали".

Накануне глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что "ЛНР" и "ДНР" будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей.

Однако позже первый зампредкомитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова опровергла признание Россией "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".