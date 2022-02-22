"Глава ДНР" Денис Пушилин ещё раз объявил, что границы "республики" будут в пределах всей Донецкой области.

Об это он заявил в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

"В конституции "ДНР", в конституции "ЛНР" границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время", - сказал Пушилин.

Ранее подобное заявление сделали и в "ЛНР". Там заявляют, что их границы - это вся территория Луганской области.

Между тем, из России идут противоречивые комментарии. Ранее глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что "ЛНР" и "ДНР" будут признаны Россией в границах Донецкой и Луганской областей.

Однако позже первый зампредкомитета Госдумы РФ по международным делам Светлана Журова опровергла признание Россией "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.

Помимо этого, в МИД России заявляют, что территории "ЛДНР" будут в пределах фактических границ (то есть нынешних). В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что "республики" будут в тех границах, в которых они себя провозглашали (то есть в пределах всей области).

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно"