Владимир Зеленский заявил, что не будет рассматривать требования "ДНР" и "ЛНР" об отводе украинских войск из подконтрольных Киеву регионов Донбасса.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Эстонии Аларом Карис в Киеве во вторник, 22 февраля.

"Мы с ними не общаемся, мы не понимаем кто это", - так Зеленский ответил на вопрос о том, как отреагирует Киев на требование "глав ЛДНР" вывести войска из подконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой области.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛНР" и "ДНР". При этом в Государственной думе Российской Федерации объяснили, что Москва признала "республики" в существующих границах.

Однако в "ЛНР" уже заявили, что их границы - это вся территория Луганской области и если Украина не отведет войска за Луганскую область, будут "приняты меры по восстановлению целостности всей "ЛНР".

Также сообщалось, что в "ДНР" подтвердили ввод российских войск в "республику".

Что означает признание Россией "ЛДНР", Олеся Медведева объясняла в новом выпуске своего блога.