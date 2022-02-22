"Депутат парламента ДНР" Владислав Бердичевский подтвердил, что российские войска уже зашли в "республику" и заняли позиции на севере и на западе.

"Российская армия уже пересекла границу Донецкой и Луганской "народных республик" и сейчас заняла свои позиции на севере и на западе. Задачи - безопасность, установить мир на территории "республик", - заявил он.

По словам Бердичевского, создан штаб, где будут проходить координационные действия.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости и суверенитета "ЛНР" и "ДНР". Ключевой момент документа - это то, что Путин поручил обеспечить российскими вооружёнными силами функции по поддержанию мира в "ДНР" и "ЛНР". То есть одобрил введение войск в "республики".

Еще вчера в телеграм-каналах появились видео с подписью "российские войска уже заходят на Донбасс".

Также сообщалось, что "парламенты" "ДНР" и "ЛНР" 22 февраля ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией.

Что означает признание Россией "ЛДНР", Олеся Медведева объясняла в новом выпуске своего блога.