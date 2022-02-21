Глава Миноброны Украины Алексей Резников, который вчера заявлял, что говорить о нападении российских войск в ближайшие дни неуместно, сегодня на брифинге сказал, что Украина не преуменьшает угрозу. По его мнению, ее уровень реально высокий.

Об этом министр сказал во время брифинга в понедельник, 21 февраля.

По его словам, Минобороны осуществляет прогнозирование всех сценариев, выбирая тактику поведения. Также Резников озвучил один из сценариев, который, по его утверждению, сейчас уже пытается воплотить Россия.

"Среди прочих мы рассматривали сценарий, что РФ попытается буквально окружить войсками: от Бреста до Таганрога, по суше, на двух морях и во временно оккупированном Крыму. И обозначить активность на временно оккупированной части Молдовы, в Приднестровье. Также ожидалось, что РФ на фоне этого устроит обострение на востоке Украины", - сказал Резников.

Все это, по его словам, в соответствии с этим сценарием, должно сопровождаться другими средствами давления: кибератаками, минированиями гражданских объектов, попытками устроить беспорядки под разными предлогами.

"Цель этих действий - расшатать Украину изнутри, чтобы мы изменили политический курс и отказались ЕС и НАТО, а в конце концов потеряли независимость. Сейчас этот сценарий пытаются воплотить", - сказал Резников.

Ранее Резников заявил, что считает неуместным говорить о нападении России в ближайшие дни.

Между тем обострение на Донбассе продолжается с 17 февраля, за ходом событий мы следим в обновляемом материале.

Почему началось обострение, разбиралась Олеся Медведева в одном из выпусков своего блога: