Минобороны России заявило об отводе танков от границ Украины на тысячу километров. Видео
В Минобороны России заявили о возвращении воинского эшелона с техникой подразделений танковой армии Западного военного округа после учений в пункт постоянной дислокации.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
"Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа отправился в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений", - заявили в Минобороны РФ.
Там уверяют, что отводят танки на тысячу километров. По данным Минобороны РФ, войска возвращаются железнодорожным транспортом.
Вместе с тем, в российских агентствах и телеграмм-каналах продолжают публиковать видео отвода российских войск с учений от украинской границы.
Напомним, в США и в Британии при этом продолжают заявлять, что не видят отвода войск.
Также мы сообщали, что украинская разведка не заметила отвода российских войск от границ.
Кроме того, мы писали, что в Евросоюзе не увидели признаков деэскалации вокруг Украины и заявили о наращивании сил РФ на границе.