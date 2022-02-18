В Минобороны России заявили о возвращении воинского эшелона с техникой подразделений танковой армии Западного военного округа после учений в пункт постоянной дислокации.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"Очередной воинский эшелон с личным составом и военной техникой подразделений танковой армии Западного военного округа отправился в пункт постоянной дислокации в Нижегородской области после завершения плановых учений", - заявили в Минобороны РФ.

Там уверяют, что отводят танки на тысячу километров. По данным Минобороны РФ, войска возвращаются железнодорожным транспортом.

Вместе с тем, в российских агентствах и телеграмм-каналах продолжают публиковать видео отвода российских войск с учений от украинской границы.

Напомним, в США и в Британии при этом продолжают заявлять, что не видят отвода войск.

Также мы сообщали, что украинская разведка не заметила отвода российских войск от границ.

Кроме того, мы писали, что в Евросоюзе не увидели признаков деэскалации вокруг Украины и заявили о наращивании сил РФ на границе.