Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что пока ни в одном украинском городе нет российских войск, поэтому говорить о нападении России в ближайшее время неуместно.

Об этом министр обороны Украины сообщил в эфире телеканала "1+1".

"Сегодня по состоянию на этот час ударной группировки со стороны РФ ни в одном городе, где они окружили Украину, пока не сформировано. Поэтому говорить о том, что будет завтра-послезавтра нападение, на мой взгляд, неуместно. Но это не значит, что низкие риски, не означает, что нет угрозы", - пояснил Алексей Резников.

Министр обороны добавил, что украинская армия готова к сопротивлению.

Напомним, что вчера министр обороны Алексей Резников снова повторил о том, что Вооруженные силы Украины не планируют никаких наступлений, но в то же время не позволят безнаказанно обстреливать позиции украинских войск и населенные пункты.

Ранее мы писали, что в Кремле опровергли планы вторжения в Украину и заявили, что "Россия никогда ни на кого в истории не нападала".

При этом президент США Байден уверен, что Путин принял решение о вторжении в Украину.

Кроме того, посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов назвал очередным витком американской дезинформационной кампании последние заявления Вашингтона по Украине.

О том, зачем Запад продолжает нагнетать тему вторжения России, рассказывала журналист Олеся Медведева в выпуске блога "Ясно.Понятно".