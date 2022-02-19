Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, ранее заявлявшая, что Россия может на месяцы затянуть кризис вокруг Украины, рассказала, что Украина уже на следующей неделе может столкнуться с "худшим сценарием вторжения России".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании на Мюнхенской конференции в субботу, 19 февраля.

"Нам следует готовиться к худшему сценарию. Этот худший сценарий может состояться уже на следующей неделе", - сказала Элизабет Трасс.

Трасс добавила, что Европа сейчас находится в самой плохой ситуации безопасности с начала XX века.

"Этот худший сценарий может состояться уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия, действительно, хочет вернуть время вспять. Только за последнюю неделю мы наблюдали удвоение дезинформации, а также операции под фальшивым флагом на Донбассе. Боюсь, Россия продемонстрировала несерьезное отношение к дипломатии", - пояснила глава МИД Великобритании.

Напомним, что в Госдепе США вслед за Байденом заявили, что Россия может начать "вторжение в Украину" в любой момент. При этом, в США предупреждают, что в случае вторжения в Украину Россия столкнется со скорым, серьезным и объединенным ответом на эти действия по обе стороны Атлантики.

Также мы писали, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что высказывания о планах Москвы напасть на Украину в ближайшие дни, звучащие в том числе от президента США Джо Байдена, нагнетают обстановку.

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