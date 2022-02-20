Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что имеющиеся факты свидетельствуют о том, что Россия планирует "крупнейшую войну в Европе с 1945 года".

Об этом он сказал в интервью BBC.

"Все признаки свидетельствуют о том, что воплощение плана уже в определенном смысле началось", — сказал премьер.

По словам Джонсона, британская разведка предполагает, что Российская Федерация намерена начать вторжение, в ходе которого будет оцеплен Киев.

Отвечая на вопрос, следует ли считать новое нападение России на Украину неизбежным, Джонсон заявил, что на это "указывают улики".

"План, который мы видим, касается того, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба", — заяви премьер Британии.

Он добавил, что при этом речь идет не только о потенциальной гибели украинцев, но и "молодых россиян".

Ранее мы писали, что в субботу, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский поехал на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Там он провел встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Основной темой была безопасность в Украине.

Кроме этого, Борис Джонсон во время своего выступления на Мюнхенской конференции анонсировал жесткие санкции против России в случае вторжения в Украину.

Зачем Запад продолжает нагнетать тему вторжения России, рассказывала Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".