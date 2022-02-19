Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов назвал очередным витком американской дезинформационной кампании последние заявления Вашингтона по Украине.

Соответствующий пост размещен на странице посольства РФ в США в Facebook.

"В нашей письменной реакции на ответ американской стороне по гарантиям безопасности, переданной 17 февраля, недвусмысленно сказано: никакого "российского вторжения" в Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется. Утверждения об ответственности России за эскалацию нельзя расценить иначе как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", - сказал он.

Также Антонов уточнил, что подобные заявления Соединенных Штатов являются очередным витком американской дезинформационной кампании, направленной против России.

Напомним, вчера Байден выступил с заявлением по Украине. Он сказал, что наступление Украины на Донбассе противоречит логике. Также он заявил, что, по его данным, "российские войска нападут на Украину в ближайшую неделю, в ближайшие дни".

Подробнее о речи Байдена в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.

Также мы писали, что у Зеленского отреагировали на слова Байдена о решении Путина вторгнуться и заявили, что ОП собирается "воспользоваться шансом на дипломатию".