Россия в очередной раз опровергает планы напасть на Украину. Москва призывает западных партнеров к разуму.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать? Призываем вспомнить историю. Ну, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн - это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово "война", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Действия Запада, который ежедневно обновляет дату "вторжения России в Украину", как заявил Песков, носят "провокационный характер ведёт к нагнетанию напряжённости".

"Ну, видите, президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, - это такой элемент провокационного характера. Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности", - говорит Песков.

По его словам, напряженность на Донбассе нагнетена до максимума и "любая искра или мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям".

Ранее посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов назвал очередным витком американской дезинформационной кампании последние заявления Вашингтона по Украине.

Также мы писали о том, что президент США Байден уверен, что Путин принял решение о вторжении в Украину.

О том, зачем Запад продолжает нагнетать тему вторжения России, рассказывала журналист Олеся Медведева в выпуске блога "Ясно.Понятно".