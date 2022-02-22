Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что закончил заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и теперь готовит своё обращение. Также Зеленский планирует переговоры с президентом Турции Эрдоганом.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Twitter-аккаунте.

"После заседания СНБО обсудил текущую ситуацию с Борисом Джонсоном. Сейчас как можно быстрее готовим обращение, а потом состоятся запланированные переговоры с главой Еврокомиссии Шарлем Мишелем и президентом Турции Эрдоганом ", - говорится в сообщении президента Украины.

"Пока Зеленский готовит своё обращение, обозначим главную проблематику для украинского президента.

С одной стороны, признание "ЛДНР" Россией украинской власти выгодно. Так как позволяет похоронить Минские соглашения, которые Банковая не хотела выполнять.

С другой стороны - для Зеленского есть очень тяжелый имиджевый вопрос: как в публичной плоскости реагировать на факт официального ввода на неподконтрольный Донбасс российских войск? Дать приказ не открывать огонь, чтоб не провоцировать войну с Россией? По логике - да. Иного выхода нет. Но это убийственно для имиджа. Поэтому на Банковой думают сейчас над тем, как выйти из этой ситуации. И чтоб войну с Россией не спровоцировать. И чтоб имидж "патриота" в ноль не уронить.

Посмотрим, что по итогу он скажет.

Ситуация для него трудная.

Один неосторожный приказ - и полномасштабная война с Россией.

Полное прекращение огня и приказ ВСУ вести себя на линии разграничения на Донбассе как на границе с Крымом - обвинение в предательстве и капитуляции", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что сегодня, 21 февраля, президент России Владимир Путин после заседания Совета безопасности Российской Федерации и видеообращения к гражданам по теме Украины принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Во вторник решение должны утвердить обе палаты российского парламента - Госдума и Совет Федерации. Кроме того, Госдума и Совет Федерации ратифицируют соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с "ЛДНР". В том числе и в военной сфере. Это будет подразумевать заход на территорию "республик" Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден уже решил, как отреагировать на признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". Глава Белого дома подпишет указ, направленный на запрет инвестиций в "ДНР" и "ЛНР", торговли с ними и их финансирование.

"Страна" проанализировала, почему Россия решила признать донбасские "республики" и какие будут последствия этого.

Что означает признание Россией "ЛДНР" - смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".