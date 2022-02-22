В небе над Украиной вечером в понедельник, 21 февраля, находятся всего четыре самолета и все они пролетают над правобережьем.

Об этом сообщают данные сервиса Flightradar, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

Над Украиной не летает ни один самолет-разведчик США, зато внезапно возникла небывалая самолетная активность над Польшей у самой границы Украины.

В районе польского Ржищева кружат два военно-транспортных MC-130J Super Hercules, американский конвертоплан Boeing CV-22B Osprey (ранее такой летал и над Киевом), а также - военно-транспортный Boeing C-17A Globemaster III.

Мы информировали о том, что самолеты США и России, летавшие над акваторией Средиземного моря, три раза прошли в опасной близости друг от друга.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украину прилетели ещё два самолета с оружием из США. Они доставили боеприпасы и заряды для гранатометов. Ранее уже прибыли 15 рейсов с военной помощью.

Также мы писали, что самолет у границ Украины нарисовал в небе слово Relax размером с Кишинев. Надпись шириной в 80 миль (128 километров) появилась в 40 км от границы с Украиной.