Народные депутаты Верховной Рады поддержали законопроект "о ратификации соглашения между Украиной и Европейским союзом и его государствами-членами о совместном авиапространстве".

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Телеграм-канале.

Соответствующее решение поддержали 311 депутатов на заседании парламента в четверг, 17 февраля.

"Соглашение о совместном авиационном пространстве — это "авиационный безвиз" одновременно для украинских и европейских авиаперевозчиков. Украина получит такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза", - говорится в сообщении.

Мельничук также добавил, что в рамках Совместного авиационного пространства (САП) уменьшится административная нагрузка на украинские авиакомпании. О полетах в ЕС, маршрутах, частоте рейсов и слотах украинские авиакомпании будут договариваться по той же процедуре, как это делает любой перевозчик из Евросоюза, обычные граждане Украины получат больше возможностей и направлений для путешествий, а также сниженные цены на билеты.

Сообщается, что соглашение о совместном авиационном пространстве подписал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель и посол председательствующей в Совете ЕС Республики Словения Томаж Менцин 12 октября в рамках 23-го Саммита Украина - ЕС.

Ранее "Страна" сообщала, что министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с одной из крупнейших авиастроительных компаний мира - французской Airbus, который предоставляет возможность лизинга или покупки 22 самолетов. Они могут войти во флот национального авиаперевозчика UNA.

Также мы писали, что, согласно договору об открытом небе, любая страна Евросоюза имеет право назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Также европейские перевозчики получают право выполнять полеты на внутренних украинских рейсах.