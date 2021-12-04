Отдельные положения соглашения о совместном открытом авиационном пространстве между Украиной и Евросоюзом, которые должны были вступить в силу в декабре, пока не будут действовать. Сроки вступления в действия сместились на январь.

Об этом в субботу, 4 декабря, сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

На момент подписания соглашения предполагаемой датой открытого сообщения на международных маршрутах называли 1 декабря. Для этого в ноябре Украине и ЕС необходимо было завершить согласовательные процедуры и обменяться соответствующими нотами.

"Только после их завершения и обмена нотами, с первого дня месяца, следующего за датой последней ноты, в которой стороны сообщили друг другу об окончании соответствующих национальных процедур, мы сможем перейти к временному применению соглашения", - сообщили в министерстве.

В связи со сдвинувшимися сроками согласования дата вступления в силу соглашения о САП сместится минимум на один месяц и ожидается в январе 2022 года.

"Пока что все еще продолжаются согласовательные процедуры с обеих сторон, ЕС и Украины, для временного применения соглашения", - добавили в министерстве.

Ранее "Страна" сообщала, что министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с одной из крупнейших авиастроительных компаний мира - французской Airbus, который предоставляет возможность лизинга или покупки 22 самолетов. Они могут войти во флот национального авиаперевозчика UNA.

Также мы писали, что, согласно договору об открытом небе, любая страна Евросоюза имеет право назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Также европейские перевозчики получают право выполнять полеты на внутренних украинских рейсах.