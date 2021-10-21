Вчера утром, 20 октября, в небе над США промчался яркий болид, который наблюдали несколько десятков свидетелей. Астрофизик из университета Гарварда Джонатан Макдауэлл заявил о том, что в атмосфере сгорел российский военный спутник.

Американское общество по наблюдению за метеоритами получило свыше 80 сообщений о пролете огненного шара над территорией нескольких штатов от юга Теннесси до северной части Мичигана. Вход космического объекта в атмосферу произошел в 00.43 по северо-американскому восточному летнему времени (EDT, 07.43 по Киеву - Ред.) 20 октября.

По словам Макдауэлла, это время в точности совпадает с моментом пролета военного спутника России над указанным регионом. "Поэтому я считаю идентификацию объекта со спутником "Космос-2551" надежной", - заявил астрофизик.

В "Роскосмосе" отказались комментировать сообщения о сгоревшем над территорией США российском военном спутнике и посоветовали обратиться в Минобороны, как передает портал Gazeta.

Военный спутник Минобороны России c порядковым номером "Космос-2551" был запущен 9 сентября с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1в". Вскоре после старта военные России заявили, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ранее "Страна" сообщала, что военные США уверены, что война в космосе неизбежна, и начнется с атаки на спутники.

Также мы рассказывали, что Швеция строит первый в Европе космодром для запуска спутников. Его откроют в 2022 году.