Между Украиной и Европой - открылось небо.

Мы уже писали, что 12 октября во время саммита "Украина-ЕС", который проходит в Киеве, был подписал исторический документ об открытии авиационного пространства между нашей страной и Евросоюзом.

Стоит отметить, что "открытым небом" украинцев манили уже давно, рисуя перспективы резкого расширения полетных программ в Европу и, главное, - дешевых билетов.

Оправдаются ли эти ожидания и когда ждать резкого удешевления билетов, - разбиралась "Страна".

Что такое открытое небо и почему его открыли именно сейчас?

Режим открытого авиационного пространства или «открытое небо» означает упрощение полетов между Украиной и Евросоюзом.

"Как происходила организация полетов до этого? Чтобы эксплуатировать воздушные маршруты в ту или иную страну, Украина на правительственном уровне подписывала отдельное соглашение со страной назначения. В таком соглашении оговаривались конкретные авиапорты, куда могли летать перевозчики обеих стран, периодичность рейсов, количество авиакомпаний и даже типы суден и цены билетов (скажем, не ниже 100 долларов). После открытия неба с ЕС в таких соглашениях отпадает необходимость. Украинские авиакомпании могут летать в любые города Европы, а европейские, соответственно, в любые города Украины, с любой периодичностью. Правда, есть важный нюанс - украинские компании могут совершать рейс из/в украинского города в один европейский (скажем, Киев-Париж), европейские - с промежуточными пунктами в Украине (к примеру, Париж-Киев-Харьков), Такое условие было оговорено еще на уровне подготовки Соглашения об Ассоциации с ЕС, и его так и не изменили. Для пассажирских перевозок это пункт не так важен, но он принципиален для грузовых перевозок", — рассказал нам директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Но вернемся к данному нюансу позже.

Переговоры по открытому небу начались между Украиной и ЕС начались еще в 2011-2012 годах, когда обсуждались условия соглашения об Ассоциации Украины с ЕС.

Соглашение об открытом небе должны были подписать в 2014 году, но тогда этого так и не произошло.

В Украине в срыве договоренностей винили МАУ и его главного акционера Игоря Коломойского. Дескать, они пролоббировали отсрочку, чтобы не терять заработки, так как опасались ужесточения конкуренции в европейскими перевозчиками и резкого снижения цен на билеты. На самом деле, по словам Ланецкого, в срыве соглашения были заинтересованы европейские "традиционные" авиакомпании.

"На тот момент они и так стремительно теряли долю рынка, так как в Европе активизировались лоукостеры. Авиакомпаниям, в частности, французским, немецким и британским, было крайне важно сохранить хотя бы несколько направлений, закрытых от «чужаков» - на которых реально было удержать высокую стоимость билетов. Такими направлениями стали, к примеру, маршруты Киев-Париж, Киев-Амстердам, Киев-Хельсинки, Киев-Любляна и др.", - пояснил нам Ланецкий.

Почему сейчас небо между Украиной и ЕС все же решили открыть?

"Во-первых, британские авиакомпании, после выхода Великобритании из ЕС уже не имеют такого веса в принятии решения по отрытому небу. Во-вторых, Украина, как это не парадоксально звучит, стала крупным рынком. В том числе, из-за большого количества украинских заробитчан, которым нужно летать в Европу и обратно. Поэтому европейским авиакомпаниям стал нужен простой выход на украинский рынок", - говорит Ланецкий.

Под европейских перевозчиков и заробитчан

Что изменится с открытием неба между Украиной и ЕС?

Что касается украинских авиаперевозчиков, то для них на данном этапе открывается не так много возможностей, как кажется на первый взгляд.

"Компании подкосили карантинные ограничения. Они вряд ли смогут активно конкурировать на европейском рынке с местными лоукостерами, поэтому не факт, что они кинутся расширять свои полетные сетки", - считает Ланецкий.

По словам Ланецкого, гораздо большие перспективы могли бы открыться для грузовых перевозок из Украины в Европу.

"Украинские компании по грузам гораздо более конкурентноспособны, чем по пассажирским перевозкам. И тут у них были бы хорошие шансы, но европейские перевозчики надежно перестраховались, оговорив пункт о том, что украинские компании не могут свободно летать по Европе - только из украинского города в один европейский пункт назначения. Это, конечно, лучше, чем ничего, но гораздо хуже, чем в случае действительно свободных полетов по Европе", - говорит Ланецкий.

В компании МАУ нам заявили, что для украинских компаний и сегодня нет проблем с получением разрешений на полеты в европейские страны.

"Чтобы обсуждать преимущества открытого неба, нужно еще ознакомится с текстом соглашения. Сейчас мы можем перечислить только те факторы, которые по-настоящему дали бы преимущества украинским перевозчикам, в частности, гарантированные удобные слоты в ключевых аэропортах Европы и право осуществлять перелеты между странами Европы. Но четкого понимания по возможностям перелетов между городами Европы до сих пор нет", - говорят в МАУ.

То есть, как видно, реакция наших перевозчиков на открытое небо достаточно сдержана.

Что изменится для пассажиров?

По словам Ланецкого, в ближайшее время стоит ожидать увеличения предложений, в том числе, от лоукостеров, по направлениям, которые ранее считались "монопольными" и отличались дороговизной билетов. Это, в частности, рейсы во Францию, Голландию, Финляндию.

"Думаю, что резко увеличится количество пунктов назначения, из/в которые будут летать. К примеру, по Франции может активно развиваться маршрут Одесса-Марсель, нацеленный на трудовых мигрантов-моряков. Понятно, что будут больше летать в Париж, Ниццу и другие интересные для туристов города. По Голландии перспективное направление из украинских областных центров в Эйндховен. Оно также ориентировано на заробитчан и "гонщиков", которые возят из Нидерландов подержанные иномарки. По Финляндии также будет развиваться полетная сетка с прицелом на заробитчан, в частности, сезонных рабочих», - отмечает Ланецкий.

Резкое расширение предложения приведет к обвалу цен на билеты, уверен эксперт.

"Лоукосты наверняка выйдут с акционными билетами по 10-20 евро, тогда как сегодня в тот же Париж они стоят 200 евро. То есть, билеты могут подешеветь вдесятеро", - отмечает эксперт.

Что касается других направлений, то там снижение цен на билеты не будет таким существенным, так как конкуренция на них, в том числе, с лоукостерами, и так достаточно высока.

Впрочем, усиление конкуренции с европейскими лоу-костерами может иметь фатальные последствия для многих украинских авиакомпаний.

"Значительная часть из них и так работают на грани. Прошлогодний кризис ударил очень сильно. А если провалятся еще и европейские направления, по которым переманят дешевыми авиабилетами европейские лоукостеры, то многие просто могут не пережить. Останутся, ужавшись в объемах, только пару компаний, которые будут летать чартерами в Турцию и по другим недалеким курортам", - говорит "Стране" источник в авиаотрасли.