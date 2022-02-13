В Украину прибыли еще два самолета с военной помощью от Соединенных Штатов. Они доставили боеприпасы и заряды для гранатометов. Ранее уже прибыли 15 рейсов с военной помощью.

Об этом пишет посольство США в Украине в своем Facebook.

"Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть недавно принятой помощи на 200 миллионов долларов включает в себя боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы – вместе с Украиной", — говорится в сообщении.

В посольстве также отметили, что это уже 16-й и 17-й самолеты с военной помощью для Украины от Соединенных Штатов.

Напомним, первая партия летального оружия из США в рамках пакета военной помощи прибыла уже 22 января. 5 февраля в Киев прилетел уже восьмой самолет военной помощи из США, с 22 января в Украину из США прибыло уже более 650 тонн оборонных боеприпасов.

Также сообщалось, что Вашингтон хочет увеличить военную помощь Киеву.

Помимо этого, американцам в Украине звонят из Государственного департамента США и просят немедленно покинуть Украину.