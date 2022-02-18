В Молдове пассажирский авиалайнер Airbus A321 траекторией своего полета написал в небе возле украинских границ слово Relax (что в переводе на русский - "расслабьтесь").

Соответствующий скриншот опубликовал сервис, позволяющий в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, Flightradar в своем Twitter-аккаунте.

По его данным, в четверг, 17 февраля, пилот авиакомпании Air Moldova вылетел из Кишинева на один час сорок минут, чтобы траекторией полета самолета нарисовать в небе слово "relax". После этого он вернулся в аэропорт. Надпись шириной в 80 миль (128 километров, что чуть больше площади Кишинева) появилась в 40 км от границы с Украиной.

По данным Vice, около 60 000 человек наблюдали за самолетом, когда он курсировал в нескольких километрах от украинской границы.

В свою очередь, PR-менеджер компании Air Moldova Яна Зиду подтвердила, что пилот сделал надпись не случайно и добавила, что все подробности раскроет сегодня.

Ранее мы писали, что ситуация у границ Украины остается напряженной. Несмотря на заявления Минобороны России об отводе части войск после учений, Зеленский, а также США и Британия не видят признаков деэскалации.

О том, что происходит на границах Украины и почему западные СМИ продолжают писать о вероятном "вторжении РФ" рассказывала в блоге "ЯсноПонятно" Олеся Медведева.