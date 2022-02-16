Самолеты США и России, летавшие над акваторией Средиземного моря, три раза прошли в опасной близости друг от друга. Инцидент произошел в конце минувшей недели.

Об этом написало издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц из министерства обороны США.

По данным последних, во время одного из рискованных сближений расстояние между бортами было всего пять футов - это полтора метра.

По данным Пентагона, в инцидентах, произошедших в международном воздушном пространстве в пятницу и субботу, участвовали три российских истребителя Су-35. Российские самолеты пересекли траекторию полета трех американских самолетов наблюдения P-8A. Пентагон оценил два инцидента как небезопасные, а третий - как непрофессиональный.

"По словам официальных лиц, эти инциденты стали первым подобным взаимодействием между российскими и американскими самолетами с 2020 года", пишет The Wall Street Journal.

Ранее "Страна" рассказывала, что в районе проведения учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния". Против нее пришлось применить специальные средства.

Также мы писали, что 26 января над материковой Украиной и вдоль крымского побережья патрулировали сразу четыре американских самолета-разведчика, хотя обычно их число максимум два.