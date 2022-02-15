Лизингодатели украинской лоукост-авиакомпании Bees Airline потребовали вывезти самолеты за пределы Украины. В расписание полетов были внесены изменения.

Об этом говорится в заявлении авиакомпании обнародованном в Facebook.

"К сожалению, несмотря на продолжение действия страховых полисов на воздушные суда, выделение средств из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве Украины и отсутствия запрета от Государственной авиационной службы Украины и иностранных авиационных властей, владельцы самолетов лизинговые компании требуют перебазирования всех самолетов за пределы Украина", - сообщили в компании.

14 февраля компания была вынуждена перегнать один самолет во Францию и сегодня-завтра должны перегнать остальные самолеты. Однако, согласно информации лизингового агента, эти требования носят временный характер и самолеты вернуть при условии деэскалации ситуации.

"В связи с этими форс-мажорными обстоятельствами просим всех пассажиров с пониманием отнестись к любым задержкам и изменениям в расписании рейсов. В случае, если изменение расписания не устраивает пассажира, авиакомпания готова предложить изменение даты рейса без дополнительной платы", - говорится в сообщении.

В парке Bees Airline четыре Boeing 737-800, владельцы которых - американские компании San Сlemente Leasing LLC и BANK OF UTAH.

Напомним, служба гражданской авиации Италии рекомендовала авиакомпаниям избегать полетов над Украиной.

Также сообщалось, что авиакомпания SkyUp Airlines продолжает совершать полеты без изменений.

.