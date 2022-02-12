В районе проведения учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния". Против нее пришлось применить специальные средства.

Об этом сообщает в субботу, 12 февраля, пресс-служба Министерства обороны РФ.

12 февраля 2022 года в 10.40 мск (9.40 по Киеву) в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния", сказано в пресс-релизе ведомства.

В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!"

Экипаж американской подводной лодки требование российской стороны проигнорировал, добавили в военном ведомстве РФ.

В Минобороны также сообщили, что в соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства.

Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации.

В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве.

Ранее мы писали, что у США появилась новая подлодка с ядерными боеголовками, разработанными для сдерживания России.

Также "Страна" сообщала о том, что Конгресс США выделил почти 100 миллионов долларов на создание новой атомной подводной лодки.