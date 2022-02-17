В рамках военных учении "Союзная решимость – 2022" в Беларуси состоялся воздушный бой истребителей Военно-космических сил России и Военно-воздушных сил республики.

Видео маневров опубликовало Министерство обороны РФ 17 февраля.

Экипажи истребителей Су-35 и Су-30СМ ВКС России и ВВС Белоруссии провели ближний маневренный воздушный бой пара на пару. В ходе полетов летчики отрабатывали оборонительные и наступательные приемы в ограниченном воздушном пространстве, фигуры сложного и высшего пилотажа для занятия наиболее выгодного для атаки положения в воздухе.

Воздушный бой выполнялся на высотах от 200 до 1000 метров с использованием сверхманевренных возможностей самолетов.

Кроме того, на тех же учениях два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 отработали трехчасовое патрулирование. На отдельных этапах их сопровождали истребители Су-35.

Ранее "Страна" публиковала видео полетов российских боевых вертолетов возле украинских границ. Эти полеты тоже совершались в рамках совместных учений двух стран.

Напомним, совместные учения "Союзная решимость - 2022" стартовали в Беларуси 2 февраля. Их второй этап начался 10 февраля. А продлятся они до 20-го числа.